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28.05.19 08:55

Приглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт"

Команда Зеленского запустила beta-версию проекта LIFT, в рамках которого, по идее авторов, должны объединиться квалифицированные специалисты и инновации, чтобы "обеспечить позитивные изменения в стране".

Приглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к проекту может присоединиться кто угодно: "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора".

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По мнению инициаторов проекта, LIFT, как инновационная платформа, поможет:
- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
- презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Приглашаются все: команда Зеленского запустила социальный лифт 01

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