Приглашаются все: команда Зеленского запустила "социальный лифт"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к проекту может присоединиться кто угодно: "Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора".

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По мнению инициаторов проекта, LIFT, как инновационная платформа, поможет:

- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;

- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;

- презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.





