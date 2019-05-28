На оккупированный Донбасс последовал 21 грузовик с химреагентами для очистки воды

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки, 27 мая, через КПВВ на Донбассе проследовали 37,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

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