Омеляну оглашен обвинительный акт в деле о недостоверном декларировании, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

27 мая 2019 в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП был объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК внесло предписания главе Мининфраструктуры Омеляну и и.о. председателя Администрации морпортов Вецкагансу за игнорирование конфликта интересов

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 г.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.