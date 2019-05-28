На западе Украины объявили угрозу затопления дорог, заводей и сельхозугодий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня продолжится повышение уровней воды на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

Кроме того, 28 мая на реках бассейна Припяти - на 0,2-0,8 м над уровнями по состоянию на 08:00 24 мая с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно затопление дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского и Маневицкого районов Волынской области, а также Сарненского района Ривненской области.

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