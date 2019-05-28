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28.05.19 11:22

Нацполиция вместо участковых вводит полицейских офицеров общин: первые 34 уже заступили на службу

В Украине участковых постепенно будут заменять полицейские офицеры общин.

Нацполиция вместо участковых вводит полицейских офицеров общин: первые 34 уже заступили на службу

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе представления проекта на Софийской площади в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

По его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, в которых проживает около 28 млн человек.

Полицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет.

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Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

На данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.

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