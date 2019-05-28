Задержанные в Египте украинские моряки с танкера "Sea Shark" готовятся вернуться в Украину, - Кирилич

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все украинские моряки с судна "Sea Shark" покинули базу ВМС Египта. Теперь - подготовительные формально-организационные мероприятия по возвращению в Украину. А капитана ждет консул в посольстве", - сообщил Кирилич.

Напомним, 18 мая египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark с 17 украинскими моряками на борту. Посольство Украины направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark с украинцами.

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