После запрета на продажу алкоголя ночью число ДТП в Днепре снизилось на 75%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Над нами смеялись, обвиняли в популизме, говорили, что "не сработает". Сработало. По официальным данным полиции за год запрета ночной торговли алкоголем количество пьяных ДТП в городе снизилось на 75 процентов (!), а драк и хулиганства на 20", - написал он.

Филатов подчеркнул, что городские власти и в дальнейшем будут непреклонны в вопросе ночной торговли алкоголем, "несмотря на противодействие коррумпированной налоговой, которая пачками выдает лицензии на торговлю алкоголем всем подряд".

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"Знайте, что те кто продолжает спаивать людей по ночам, имеют документы от ГФС, что они якобы кафе. Например, торговая сеть "Лукошко". Но мы все равно не отступим. Потому, что правда - наша", - резюмировал он.