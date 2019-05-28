Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один "уставший мост". Сейчас о новом "мосте Кличко" не написал только ленивый. Все неожиданно стали "специалистами" в строительстве и закупках. Киевское областное территориальное отделение АМКУ тоже не смогло обойти вниманием самое обсуждаемое в столице событие с точки зрения соблюдения тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство моста. Итак, 27 мая Киевское территориальное отделение начало свое расследование. Напомним, тендер на строительство моста выиграла компания "Спецавто-Буд", сумма заключенного договора составляла 255 566 506,90 грн. О результатах сообщим. "Диванных специалистов" тоже приглашаем участвовать, информация о закупках здесь", - сообщил он.

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