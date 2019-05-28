Суд окончательно приговорил к пожизненному заключению убийцу полковника Генштаба Юрия Щербины

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.
"При участии столичной прокуратуры в апелляционном порядке ужесточен приговор в виде пожизненного лишения свободы 28-летнему мужчине (киевлянину Артему Рубану. - Ред.), который с целью ограбления совершил покушение на жизнь водителя такси, а затем убил случайного прохожего. Тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.
Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего схватив мобильный телефон потерпевшего, убежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего Юрия Щербину, которого случайно встретил, убегая с места преступления.
Юрий Щербина
По результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.
Не соглашаясь с принятым решением, адвокат и обвиняемый подали апелляционные жалобы.
"Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрание меры наказания не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлены без удовлетворения. Убийца будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - сообщили в прокуратуре.