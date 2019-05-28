"Форсайт 1.9 Будущие" от Linkos Group: Электронный документооборот для бизнеса

Организатор события, компания Linkos Group, 19 лет подряд создает удобные в пользовании программные решения для оптимизации бизнес-процессов и отказа от бумажных документов. Сегодня полностью освободить работу предприятий и государственных органов от бумаги уже не тренд, а необходимость. И для нее есть все цифровые решения - уверяют руководительницы Linkos Group Олеся Линник и Алеся Белоусова. Своими программными продуктами компания помогает бизнесу становиться более оперативным и продуктивным.





На одной из лучших бизнес-площадок столицы, КВЦ "Парковый", собрались лидеры рынка из разных областей, стратегические бизнес-партнеры и сотрудники - все, кто внедряет и активно использует безбумажные технологии от Linkos Group. Программа M.E.Doc, веб-сервис СОТА и КЭП, разработанные компанией, позволяют легко и быстро внедрить е-обмен на предприятиях. Программы учитывают потребности различных клиентов - ФЛП, малого и среднего бизнеса и крупных корпораций.



Как на практике происходит внедрение ЭДО, какие сложности приходится преодолевать и какие преимущества получает компания при переходе на электронный формат документов рассказывали клиенты Linkos Group в формате открытого диалога:

● БаДМ;

● Soсar;

● ДТЭК;

● Эпицентр;

● Billa.



Представители этих известных брендов поделились собственным опытом, рассказали об эмоциональной готовности сотрудников и клиентов работать без бумаги и значительных преимуществах в виде ускорения бизнес-процессов, экономии средств, увеличении эффективности бизнеса в целом.



Модерировал мероприятие и развлекал публику остроумными шутками известный телеведущий - Александр Скичко. А завершало первый день выступление футуристической и потрясающей группы - ONUKA!



На следующий день, 26 мая, программа IT-конференции была посвящена ближайшим планам компании. Linkos Group первыми начали электронную отчетность и документооборот в нашей стране, на очереди: е-чек и е-ТТН, ведь лучший способ предвидеть будущее - создать его.

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