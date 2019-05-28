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28.05.19 12:22

Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко

Народный депутат Егор Соболев Обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать отставку Юрия Луценко.

Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я продолжаю в Раде сбор подписей за выражение Луценко недоверия, что является конституционным основанием для его отставки. Но для рассмотрения недоверия нужно 150 подписей, пока подписался лишь 61 парламентарий. Впрочем, Конституция наделяет правом освободить генпрокурора самого Президента при условии согласия Верховной Рады. Прошу нового главу государства внести в парламент представление для получения согласия на такое увольнение", - написал нардеп.

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Ранее сам Луценко заявил, что собирается покинуть пост после выборов в парламент и формирования нового правительства.

Егор Соболев просит президента инициировать отставку Генпрокурора Луценко 01

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