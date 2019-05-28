В Коломые известный адвокат Петрив убил жену и покончил с собой, - полиция (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание dzerkalo.media, у мужчины и женщины обнаружили огнестрельные ранения, а их дом был подожжен.

Сообщение к пожарным поступило в 19:50.

"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.

Как сообщили местному изданию "Курс" в правоохранительных органах, по предварительной информации, Петрив выстрелил жене в грудь из обреза охотничьего ружья, которое приобрел и хранил незаконно. После этого он поджег дом и застрелился сам.

Михаилу Петриву было 54 года, его жене Ольге - 56.

Позже в Нацполиции Ивано-Франковской области подтвердили, что в Коломые мужчина во время ссоры застрелил жену из ружья, после чего поджег одну из комнат своего дома и покончил жизнь самоубийством.

"Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения обнаружен труп женщины, а на первом - труп мужчины. У двух человек обнаружены огнестрельные ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у тел 56-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

По данным правоохранителей, между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил жену, выстрелив в нее из ружья.

"Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за совершенное", - добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство.

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