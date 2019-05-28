С начала суток враг дважды нарушил режим тишины на Донбассе, ранен один украинский воин, - Гуцуляк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, вражеская вооруженная провокация была зафиксирована в районе Марьинки в 5:00 утра. Со стороны оккупированной Александровки враг в течение часа выпустил по позициям украинских воинов 30 мин калибра 120 мм.

Позже, в 9:30 на приморском участке оккупанты целились из минометов этого же 120-мм калибра по украинским защитникам Широкино. В течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное.

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"Вследствие вражеских обстрелов с начала текущих суток ранен один наш защитника. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сообщил Гуцуляк.