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28.05.19 13:18

БПП будет поддерживать Избирательный кодекс, законы об импичменте и ВСК , - Герасимов

Фракция БПП будет поддерживать все законопроекты, направленные на реформирование политической системы, в частности Избирательный кодекс, закон о временных следственных комиссиях (ВСК) и закон об импичменте президента.

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Об этом сказал журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, новый Избирательный кодекс является сбалансированным и имеет шанс быть проголосованным до 21 июля.

Относительно не голосования большинства депутатов БПП за избирательный законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, Герасимов сказал: "Законопроекты на внеочередном заседании были внесены таким образом, что ни один депутат не имел возможности с ними ознакомиться. Все видели эту процедуру. Это была единственная причина".

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Также парламентарий сообщил, что БПП будет определяться относительно голосования по отставке Гройсмана после вывода комитета и заседания фракции.

"В ближайшее время будет заседание комитета. Мы еще дополнительно проведем заседание фракции, куда пригласим Гройсмана. И фракция будет принимать решение", - отметил Герасимов.

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