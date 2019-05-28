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28.05.19 14:01

30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украину с совместным визитом, - Пристайко

Министры иностранных дел приедут с совместным визитом в четверг.

30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украину с совместным визитом, - Пристайко

В четверг, 30 мая, в Украину с совместным визитом прибудут главы Министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел - Франции и Германии - с общим визитом", - сказал Пристайко.

Информацию подтвердил также посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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По словам дипломата, визит Мааса на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского "крайне важен и символичен". "Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", - добавил он.

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