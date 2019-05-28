Мы не успеваем переформатироваться, но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам, - Бурбак об участии НФ в выборах в Раду

"Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. – Ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам", - сказал Бурбак журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, независимо от того, будут ли представители "Народного фронта" в парламенте следующего созыва, партия "Народный фронт" будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года.

Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, пойдет ли партия на выборы, Бурбак ответил: "Еще не определились, еще идут обсуждения. В ближайшее время мы сообщим".

Он также добавил, что лидер "Народного фронта" Яценюк не будет участвовать в выборах в мажоритарных округах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сессионный зал Рады полупустой. Некому голосовать. Депутаты уже разъехались по округам и занимаются выборами, - Бурбак