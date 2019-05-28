Бунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Южное региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции на странице в Facebook.

"27.05.2019 года в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" во время проведения планового обыска около 200 осужденных проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, напали и нанесли 15-ти работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести. В связи с чем, четверо из пострадавших работников учреждения были госпитализированы в больницу. Также, в результате поджога уничтожена значительная часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения. Обесточена жилая зона.

Несмотря на это, с 28.05.2019 года в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на период введения режима особых условий в соответствии с требованиями Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5 временно отменены свидания с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

"Дополнительно информируем, что время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания в связи с переводом учреждения исполнения наказаний на режим особых условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные могут их получить. О прекращении режима особых условий будет сообщено дополнительно", - добавили в ведомстве.