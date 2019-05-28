"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Об этом заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверят проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", - заявил Тимошенко.

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Он также назвал Шефира, первого заместителя главы АП Сергея Трофимова и помощника президента Андрея Ермака "топовыми фигурами у президента", которые вместе с ним "формируют его встречи".

"Когда не может присутствовать президент — в силу того, что накладывается на другую встречу, — уполномочены встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан", - сказал он.