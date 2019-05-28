Дело BlaBlaCar: убийцу львовянина Познякова Голуба приговорили к пожизненному заключению

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaхid.net .

Судья признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве. Приговор зачитывали почти два часа. Дмитрий Голуб, который присутствовал в зале суда, также может обжаловать его в течение 30 дней.

Сам Голуб назвал произошедшее цирком.

"Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы", – возмущался Голуб.

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На вопрос, что Голуб сделал с телом, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Дмитрий Голуб также нецензурно выражался в сторону отца Тараса – Александра.

Ранее в ходе судебного заседания отец Александр Позняков заявлял, что Дмитрий Голуб шантажировал его. По словам Александра, Голуб признался ему в убийстве Тараса, но пообещал рассказать детали убийства и показать место, где закопано тело, если он откажется от всех обвинений и принесет ему 50 тысяч долларов. Однако адвокат Голуба утверждает о невиновности своего клиента и заявил, что убийство инсценировано.

Напомним, 4 апреля 2016 года 25-летний Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева.