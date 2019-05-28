"Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана

Об этом заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Тимошенко, Зеленский давно знает Богдана и, несмотря на резонанс вокруг его назначения, доверяет только ему.

"Мы специалисты в информационной политике, но помимо этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде", - сказал заместитель главы АП.

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По его словам, в работе в АП есть много "нюансов, которые здесь все бросили и уехали".

"Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - заявил он.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволит Богдана, если Конституционный суд примет решение о конституционности соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации).