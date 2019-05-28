Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Твиттере написал министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

"Истребители пятого поколения уже на горизонте. Сегодня мы выслали нашим американским партнерам запрос с предложением покупки 32-х самолетов F-35A вместе с логистическим и учебным пакетами. Сейчас лучшее время, чтобы заменить постсоветскую технику самыми современными истребителями", - написал Блащак.

В начале апреля польский министр информировал, что закупку американских истребителей может быть ускорена в связи с заявлением Вашингтона о возможности продажи истребителей Польши, Румынии, Греции, Испании и Сингапура.

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В конце апреля командующий Воздушными силами США Хизер Уилсон сообщила, что командование направит в Польшу группу, которая представит польским специалистам истребитель F-35 и его возможности.

По состоянию на сегодняшний день на вооружении Воздушных сил Польши находится, в частности, 48 американских истребителей F-16, а также 28 советских/российских истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22. В последние годы в Польше произошло ряд авиакатастроф с участием самолетов МиГ-29, что привело к гибели пилотов. После этого в Польше активно начали говорить о необходимости замены устаревших советских/российских самолетов самолетами из США.