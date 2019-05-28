"Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани, стремящейся лишить нас нашей земли, нашей свободы", - Турчинов о заявлении Шуфрича

Об этом написал в Фейсбуке Александр Турчинов, комментируя поданное в ГПУ Нестором Шуфричем заявление о совершении государственной измены Петром Порошенко и Александром Турчиновым.

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"Бывший "регионал" Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков.

Для таких шуфричей защита родной страны - это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность - защищать свое государство от всякой погани, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости.

Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же", - написал Турчинов.

По его словам, подобные заявления сейчас не редкость: "Окружение Януковича, пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали - на государственных или негосударственных должностях - никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!"