Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литвы Науседой: подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

Президент пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литовского государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Зеленский также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.
Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Кроме этого, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.
Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.