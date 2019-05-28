Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.05.19 15:53

"Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины", - пособники террористов "ДНР" пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы

Оккупанты запустили на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области "флешмоб", в рамках которого участники якобы должны обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "признать выбор Донбасса".

приходько,горловка

Об этом сообщают сайты террористической организации "ДНР", пердает Цензор.НЕТ.

Одним из рупоров в этой российской информационной кампании, которую кураторы из Кремля назвали "проукраинским флешмобом", стал оккупационный "глава" Горловки Иван Приходько.

Коллаборант сделал для Зеленского бумажного голубя. "Смотрите - я сделал голубя мира. Написал, голубь мира - Зеленскому. Я не хохмлю!" - сказал Приходько.

Также смотрите: "Выйти в поле, чтобы нас уничтожили? Я не Дон Кихот Ламанчский", - террорист Гиркин рассказал, как прикрывался мирными жителями в 2014 году. ВИДЕО

"Когда Зеленский в инаугурационной речи сказал, что надо вступать в диалог в жителями Донбасса, у нас появилась надежда. Но после этого, к сожалению, последовали его заявления, что он не будет общаться с представителями ЛДНР. И мы понимаем, что пока подвижек в вопросе мира никаких нет. Поэтому граждане республики и начали выступать с обращениями к Зеленскому, в которых настаивают быть последовательным в своей политике. Он должен понять, что надо разговаривать с людьми Донбасса напрямую", - заявил пособник террористов.

"Мы понимаем, что прежней, довоенной Украины уже никогда не будет. Поэтому ни о какой смене курса ДНР речи быть не может. Граждане Российской Федерации - это наши братья. Они 5 лет нам помогают, помогают нам выжить. Поверьте на слово, 99% жителей ДНР вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия - наша цель", - заявил Приходько.

Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины, - пособники террористов ДНР пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил позиции сил ООС в Станице Луганской и Счастье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100