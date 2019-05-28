"Наш курс - Россия, но сначала нужно войти в состав Украины", - пособники террористов "ДНР" пытаются объяснить жителям новые указания из Москвы

Об этом сообщают сайты террористической организации "ДНР", пердает Цензор.НЕТ.

Одним из рупоров в этой российской информационной кампании, которую кураторы из Кремля назвали "проукраинским флешмобом", стал оккупационный "глава" Горловки Иван Приходько.

Коллаборант сделал для Зеленского бумажного голубя. "Смотрите - я сделал голубя мира. Написал, голубь мира - Зеленскому. Я не хохмлю!" - сказал Приходько.

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"Когда Зеленский в инаугурационной речи сказал, что надо вступать в диалог в жителями Донбасса, у нас появилась надежда. Но после этого, к сожалению, последовали его заявления, что он не будет общаться с представителями ЛДНР. И мы понимаем, что пока подвижек в вопросе мира никаких нет. Поэтому граждане республики и начали выступать с обращениями к Зеленскому, в которых настаивают быть последовательным в своей политике. Он должен понять, что надо разговаривать с людьми Донбасса напрямую", - заявил пособник террористов.

"Мы понимаем, что прежней, довоенной Украины уже никогда не будет. Поэтому ни о какой смене курса ДНР речи быть не может. Граждане Российской Федерации - это наши братья. Они 5 лет нам помогают, помогают нам выжить. Поверьте на слово, 99% жителей ДНР вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия - наша цель", - заявил Приходько.

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