АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші"

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на копию соответствующего распоряжения, которой располагает редакция, передает Цензор.НЕТ.

Во время открытия дела, АМКУ ссылается на данные Национального антикоррупционного бюро, которые Антимонопольный комитет получил письмом в апреле 2019 года. В частности, в письме НАБУ говорится, что действия НКРЭКУ могли привести к негативным последствиям для рынка электроэнергии и предоставлению конкурентных преимуществ одним производителям перед другими.

Ранее в АМКУ отказывались открывать производство по формуле ценообразования на уголь, которую используют для производства электричества, по представлению государственного "Энергоатома", одновременно свою позицию там изменили после получения письма от НАБУ.

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Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ, там заявляли, что такая методика расчета должна устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и лишить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам +" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовою (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля. С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.

В июле 2016 премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает неприемлемым схему "Роттердам+", а в 2017-м генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что формула составляет коррупционную угрозу для государства. Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фонда.

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