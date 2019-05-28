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28.05.19 16:21

Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте Главы государства во вторник.

С 17 июля 2014 года Данилюк был постоянным представителем президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины.

7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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