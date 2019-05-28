Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте Главы государства во вторник.

С 17 июля 2014 года Данилюк был постоянным представителем президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины.

7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности