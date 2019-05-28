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28.05.19 16:29

Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено). ФОТО

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры задержали на взятке троих должностных лиц в департаменте коммунальной собственности городского совета Одессы.

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители провели обыски на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено) 01

Также сообщается о задержании сотрудника департамента, руководителя отдела в коммунальном учреждении и директора одесского зоопарка Игоря Белякова. По данным издания, всем троим сообщили о подозрении, однако в полиции пока ничего не комментируют. В департамент защиты экономики Нацполиции лишь заявили, что некоторые должностные лица попались на взятке.

Полиция задержала на взятке директора одесского зоопарка и еще двух чиновников (обновлено) 02

Отмечается, что всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов США за разрешение на установку в зверинце торговой точки.

Позже изданию "Думская" подтвердили в областном управлении защиты экономики Нацполиции факт задержания директора "одного из коммунальных учреждений", а также руководителей двух отделов коммунальных учреждений Одесского горсовета. По данным правоохранителей, за 3 тысячи долларов США они гарантировали предпринимателю беспрепятственное выделение в аренду недвижимости, которая принадлежит коммунальному учреждению. В этом помещении бизнесмен собирался открыть зоомагазин.

В момент задержания фигуранты уже успели разделить полученные деньги между собой.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по части 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

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