9 из 17 украинских моряков, задержанных в прошлом году в Египте, вернулись на родину

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Пятерых моряков оформили отдельным коридором сегодня пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа". Моряки, граждане Украины, прибыли рейсом из Стамбула", - сказано в сообщении.

В аэропорту моряков встретили близкие и родственники, представители фонда помощи морякам "Ассоль", МИД и СМИ.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в аэропорт Одессы вернулись четверо моряков, они также были оформлены через отдельный коридор.

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Таким образом, на родине уже находятся 9 из 17 задержанных моряков.

Остальные, по словам официального представителя Департамента консульской службы украинского МИД Василия Кирилича, покинули базу ВМС Египта и тоже готовятся вернуться в Украину.

Танкер Sea Shark, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. Экипаж утверждает, что в территориальные воды Египта танкер зашел случайно.

18 мая 2019 года капитан судна Виталий Нестеренко сообщил, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

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После этого Украина направила Египту из-за задержания танкера ноту протеста.

21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из семнадцати задержанных украинских моряков сойти с танкера.

26 мая фонд помощи морякам "Ассоль" заявил, что задержанные украинцы возвращаются на родину.