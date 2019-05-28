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28.05.19 16:48

Зеленский назначил руководителя "Офиса эффективного регулирования" Гончарука заместителем главы АП

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации руководителя "Офиса эффективного регулирования" Алексея Гончарука.

алексей,гончарук

Речь об этом идет в указе №328/2019, опубликованном на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - гласит текст указа.

Алексею Гончаруку 35 лет. Он - юрист, адвокат, представитель партии "Сила людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования". Ранее работал в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Бывший управляющий партнер в Constructive Lawyers.

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