Россия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы полностью поддерживает решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - заявил Волкер.

Посол напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию".

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем (Россию, - Ред.) немедленно их освободить", - обозначил Волкер позицию США.

При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.