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28.05.19 17:04

Пограничник, торговавший наркотиками, задержан в Донецкой области, - ГБР

Следователи Краматорского территориального управления ГБР на основании уведомления Донецко-Луганского Управления внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службе Украины осуществляют досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества пограничником.

конопля,каннабис

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы "Бахмут" неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство.

Совместно с Военной прокуратурой Донецкого гарнизона были задокументированы факты неоднократного сбыта пограничником вещества растительного происхождения зеленого цвета.

По заключению экспертизы вещество, которое продавал военнослужащий, является наркотическим средством - каннабисом. 27 мая 2019, сразу после сбыта очередной "дозы" наркотического средства, пограничника задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

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