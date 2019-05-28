Пограничник, торговавший наркотиками, задержан в Донецкой области, - ГБР

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы "Бахмут" неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство.

Совместно с Военной прокуратурой Донецкого гарнизона были задокументированы факты неоднократного сбыта пограничником вещества растительного происхождения зеленого цвета.

По заключению экспертизы вещество, которое продавал военнослужащий, является наркотическим средством - каннабисом. 27 мая 2019, сразу после сбыта очередной "дозы" наркотического средства, пограничника задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

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