Пограничник, торговавший наркотиками, задержан в Донецкой области, - ГБР

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
В сообщении отмечается: "По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы "Бахмут" неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство.
Совместно с Военной прокуратурой Донецкого гарнизона были задокументированы факты неоднократного сбыта пограничником вещества растительного происхождения зеленого цвета.
По заключению экспертизы вещество, которое продавал военнослужащий, является наркотическим средством - каннабисом. 27 мая 2019, сразу после сбыта очередной "дозы" наркотического средства, пограничника задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".