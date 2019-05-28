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28.05.19 17:14

Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что при общении с президентом Владимиром Зеленским не давал советов в отношении конкретных лиц.

Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

Волкер отметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским поднимал вопрос обязательств президента в плоскости реформ, а не персоналий.

"Во время нашей встречи с президентом Зеленским мы также дали четко понять, что он должен уделять особое внимание своей собственной репутации и собственной способности осуществлять эти задачи", - сказал Волкер.

Он опроверг информацию СМИ о том, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных лиц в его администрацию.

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"Мы не давали никакой конкретной рекомендации в отношении лиц, поскольку мы сосредоточиваемся на принципах управления и программной политике, которую он осуществляет", - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

"Мы поражены заявленной преданностью президента Зеленского реформам и дальнейшему внедрению реформ в Украине - борьба с коррупцией, создание в Украине руководства, которое служит интересам народа Украины", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

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