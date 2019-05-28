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28.05.19 17:22

Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

На сессии Львовского областного совета во вторник, 28 мая, депутаты единогласно приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по недопущению игнорирования статуса государственного языка и использования его в его публичной деятельности.

Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", львовские депутаты напоминают новоизбранному президенту, что он в публичной речи нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимания.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.

Также депутаты в своем обращении к Верховной Раде и президенту указывают на недопустимость выносить на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией, а также касательно назначения на должности лиц, подпадающих под действие закона "Об очищении власти".

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