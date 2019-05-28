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28.05.19 17:44

"Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко несет политическую ответственность за авантюру, в которую он втянул адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и за ложь, которую он распространял в адрес Михеила Саакашвили.

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Об этом с трибуны заявил народный депутат Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко уже понес политическую ответственность. Теперь политическую ответсвенность понесет Юрий Луценко. Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - заявил он.

Также Лещенко призвал как можно скорее отправить Луценко в отставку.

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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

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