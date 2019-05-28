"Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию

Об этом она заявила во время Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Многие считают, что здоровое питание требует много средств, нужно идти в какие-то вегетарианские рестораны или покупать специальные продукты. Знаете, какое питание - самое здоровое? Это то, что вы ели, когда приезжали летом в село к бабушке ... Там есть и овощи, и фрукты, много физической активности и свежего воздуха. Все, что там есть, на самом деле является наиболее здоровым. Это дорого стоит? Ведь нет", - отметила Супрун.

Она призвала придерживаться в повседневном питании украинских традиций, а также не покупать в дорогих супермаркетах продукты иностранного производства.

"Идите на рынок, покупайте морковь, яблоки, картошку - свежую, нашу, украинскую. Это - наиболее здоровая пища. В нашей стране - в каждом сезоне есть свежие продукты. Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах. Мы же его можем употреблять ежедневно", - сказала Супрун.

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По данным международных экспертов, неинфекционные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и хронические обструктивные заболевания легких - являются ведущей причиной смертности в Украине. Развитие неинфекционных заболеваний можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни, в частности, правильного питания, активных физических нагрузок, и при своевременном обращении к врачам при малейших симптомах болезни.

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