Покровский райсуд начнет рассматривать дело Гандзюк 3 июня

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"28 мая 2019 по подсудности из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство в отношении лиц, обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти общественной активистки и и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета - Гандзюк Екатерины Викторовны", - сказано в сообщении.

Председательствующей по делу назначена судья Елена Черная.

Подготовительное судебное заседание назначено на 13:10 3 июня.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.