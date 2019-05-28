Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка

Об этом в интервью "Громадському" заявил советник министра иностранных дел Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ, очевидно, хочет в ближайшие дни принять решение суда для того, чтобы сделать вид, что они отпустили моряков не из-за решения Гамбургского трибунала", - заявил он.

По словам дипломата, подобная схема не позволит Москве избежать ответственности за захват моряков и судов.

"Если они, например, примут решение, что "моряки виноваты, приговор шесть месяцев, а три месяца они уже отсидели, поэтому мы их отпускаем" - это тоже будет считаться нарушением. Потому что именно в этом деле мы подчеркиваем, что сам факт их захвата, содержания шесть месяцев под стражей - это все нарушает иммунитеты кораблей и моряков. Соответственно, мы будем требовать компенсации", - сказал Качка.

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Украина уже обратилась к России по вопросу организации процесса освобождения пленных моряков.

"Идет от украинского МИД в российский четкая нота с требованием о том, что, во-первых, не нужно рассказывать на весь мир о том, что вы не будете выполнять (решение Международного трибунала по морскому праву. - Ред.), потому что мы считаем, что это нарушение. Во-вторых, мы готовы садиться и говорить о том, каким образом это будет организовано. Хотя с другой стороны - это, собственно, задачи РФ, чтобы они были переданы в Украину. И фактически уже прошло несколько дней от оглашения решения, они бы уже должны быть в Киеве или в Одессе", - сказал Качка.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть суда, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.