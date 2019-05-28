Вселенский патриарх Варфоломей: "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом"

Об этом патриарх Варфоломей рассказал в интервью болгарскому информагентству БГНЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата, после длительных просьб Филарета и Макария, восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейства, но не их ранг. Это означает, что Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом, и Макарий не является архиепископом Львова, а скорее бывшим львовским архиепископом", - пояснил Варфоломей.

По словам Вселенского патриарха, предоставление Украине автокефалии восстановило церковное единство и исцелило многовековой раскол.

"Московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархию Киевской митрополии, которая, как мы уже говорили, канонически относилось к Вселенскому патриархату, и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, который действовал с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви", - пояснил Варфоломей.

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Вселенский патриарх добавил, что присутствие Московского патриархата вредит Украине.

"После аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, из-за которых были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине. - Ред.) нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единству украинского народа", - сказал он.

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