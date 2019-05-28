Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

Такое убеждение выразил во время онлайн-конференции во вторник специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это было очень провокационным шагом со стороны РФ, которая заявила, что будет выдавать российские паспорта гражданам другой страны. Я не думаю, что украинцы бросятся получать эти паспорта, они страдают под российской оккупацией на Донбассе", - подчеркнул американский дипломат.

Он также отметил, что Госдепартамент США, со своей стороны, будет отслеживать эти документы.

"Мы посмотрим, сможем ли идентифицировать и определить эти паспорта (выданные жителям Донбасса), так же как мы делали с выдачей паспортов в Крыму", - подчеркнул спецпредставитель США.

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