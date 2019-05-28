Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.05.19 19:44

Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

Заявление Кремля о раздаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе - это обычная провокация, однако несмотря на это украинцы на оккупированных территориях не спешат получать российское гражданство.

волкер

Такое убеждение выразил во время онлайн-конференции во вторник специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это было очень провокационным шагом со стороны РФ, которая заявила, что будет выдавать российские паспорта гражданам другой страны. Я не думаю, что украинцы бросятся получать эти паспорта, они страдают под российской оккупацией на Донбассе", - подчеркнул американский дипломат.

Он также отметил, что Госдепартамент США, со своей стороны, будет отслеживать эти документы.

"Мы посмотрим, сможем ли идентифицировать и определить эти паспорта (выданные жителям Донбасса), так же как мы делали с выдачей паспортов в Крыму", - подчеркнул спецпредставитель США.

Также смотрите: Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: В первую очередь документы принимают у военных, судей и прокуроров. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100