Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первое и главное на этом этапе - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (…) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал он.

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Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украину вернуть ответственность за незаконное обогащение.

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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.