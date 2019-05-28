"Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", - написала Тимошенко.

"Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Mikheil Saakashvili снова - гражданин Украины. Поздравляю!" - подытожила политик.

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Публикацию Тимошенко сопроводила своей фотографией с Саакашвили.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

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