Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная

Об этом в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому написала глава Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

"Последние пять лет Министерство культуры, похоже, преследовало единственную цель: разрушить всю культурную инфраструктуру государства, распродавая ее по кусочкам и уничтожая. Я призываю Вас безотлагательно обратиться к вопросу гуманитарной безопасности Украины, которую изнутри подрывают украинские госчиновники", - сказано в обращении.

Заболотная отметила, что в 2014-2019 годах в Украине были закрыты тысячи библиотек, сельских клубов и других культурных учреждений, официальным мотивом чего была их нерентабельность. Зато Министерство культуры выдавало многочисленные разрешения на строительство многоэтажных домов в исторических центрах и уменьшало буферные зоны вокруг выдающихся памятников культуры, где ранее были запрещены строительные работы.

По ее словам, в настоящее время под угрозой исчезновения и распродажи недвижимости оказались школы искусств, которые под лозунгами реформирования превращают в кружки самодеятельности.

"Безжалостная и безнаказанная ампутация культурной инфраструктуры является вопросом национальной безопасности. Украина и так лидирует в рейтингах стран Европы по приросту наркомании, детского алкоголизма, который последние годы существенно помолодел - сейчас наркодиспансеры регистрируют алкозависимых детей с 11 лет.

Все это из-за отсутствия гуманитарной политики в государстве, которое не спешит создавать здоровую альтернативу социальным угрозам, а наоборот — всячески благословляет ликвидацию инструментов для создания культурного, высокообразованного, ценностного общества.

Я призываю немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины для разработки мер по прекращению того культурного геноцида, который против нас устроили наши же госчиновники", - пишет Заболотная.

Глава Фонда предложила ввести мораторий на ликвидацию и перепрофилизацию внешкольных культурно-образовательных, художественных и спортивных учреждений. А также начать проверку решений Министерства культуры и культурных управлений органов местной власти за период 2014-2019 годов, чтобы выявить масштабы хищений недвижимого имущества и привлечь виновных к уголовной ответственности.

"Господин Президент, не может быть успешной экономики и адекватной политики в государстве, где общество находится под угрозой гуманитарного дефолта. Поэтому и должна состояться Революция ценностей. Откладывать ее — значит потерять еще одно поколение", - подчеркнула Заболотная.

Напомним, 7 и 8 июня в Каневе во второй раз пройдет международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, темой которого станет "Революция ценностей".