Сторона защиты не явилась на суд по делу о растрате 14 млн грн на Львовском бронетанковом заводе, следующее заседание будет в конце июля, - САП

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП, в Соломенском районном суде города Киева было запланировано судебное заседание в уголовном производстве по обвинению пятерых человек (директора ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителя, начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, руководителя одного из отделов этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн") в растрате бюджетных средств при поставке ГП "Львовский бронетанковый завод" двигателей для бронетехники Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил Украины, причинившей ущерб на сумму более 14 млн гривен.

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Однако указанное заседание не состоялось в связи с неявкой защитников обвиняемых.

Следующее судебное заседание назначено на 29 июля 2019 года.

Напомним, в декабре 2015 года Министерство обороны приобрело у ГП "Львовский бронетанковый завод" двигатели для танков ВСУ, задействованных в АТО. Завод купил двигатели у фирмы "Булет Лайн". А последняя за неделю до этого купила их в ООО "Компания Суфриер". По данным НАБУ, двигатели были не новые, а бывшие в употреблении. В 2008-2009 они уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны. Сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в более 14 млн грн.

Отказывая в удовлетворении иска, суд объяснил, что не были приведены основания для обращения НАБУ в суд с данным иском, в частности, необоснованно, в чем конкретно заключалась заведомо противоречащая интересам государства и общества цель заключения договора между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер ", необоснованно наличие признаков коррупционного деяния.

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Кроме того, суд считает, что признание недействительным договора не приведет к восстановлению прав и интересов государства и общества (в случае доказательства такого нарушения).

Показания свидетелей на стадии досудебного расследования суд не признал надлежащими и допустимыми доказательствами при рассмотрении данного дела. Кроме того, в протоколе допроса одного из свидетелей говорится, что он купил двигатели, чтобы отремонтировать и всем, кто спрашивал, сообщал, что двигатели были в употреблении. Также суд считает, что из документов не усматривается возможным достоверно установить, что двигатели приобретенные Минобороны в ЛБТЗ были именно те, которые Минобороны продало в 2008-2009 гг. как избыточное имущество.

Следует отметить, что в данном деле САП предъявлено обвинение пяти лицам: директору ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителю, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, начальник одного из отделов этого управления и основателю ООО "Булет Лайн" - коммерческой структуры, которая принимала участие в схеме.

За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.

В феврале 2019 года Хозяйственный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в иске о признании недействительным договора купли-продажи двигателей между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер".

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