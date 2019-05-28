Украина продолжает сотрудничество с МВФ, - итог встречи Зеленского с миссией Фонда

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Текущая программа сотрудничества Stand-by была предоставлена ​​Украине для поддержки макрофинансовой стабильности в год выборов - президентских и парламентских.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что на принятие решения о роспуске Верховной Рады повлияло несколько факторов.

"Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения", - сказал он.

Президент также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент, - отметил Владимир Зеленский. - Очередные выборы должны состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы должны коалицию и новое правительство. И граждане и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом ".

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Со своей стороны Председатель Национального банка Яков Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна уплаты более 5 млрд долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 млрд долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансирования, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики ", - подчеркнул Яков Смолий.

"Своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга - залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене", - сказала Оксана Маркарова.

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Со своей стороны представители Международного валютного фонда показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. К этому будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовые после парламентских выборов, после того, как будет сформирован Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку ", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду является новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.