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28.05.19 21:35

США продолжат поставлять Украине оружие, - Волкер

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной, поддерживая ее законные оборонные нужды. Кроме того, Штаты открыты для военной торговли.

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Об этом спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил сегодня во время видеоконференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на самооборону, это право закреплено в Хартии ООН. По определенным причинам предыдущей администрацией было принято решение не помогать Украине с (развитием. - Ред.) ее оборонительных возможностей, в том числе боевых оборонных возможностей. Сейчас это отменено, и США готовы сотрудничать с Украиной, как мы это делаем с другими странами, поддерживая их законные оборонные нужды", - подчеркнул Волкер.

Он напомнил, что бюджет США предусматривает зарубежное военное финансирование, которое утверждается Конгрессом. В случае с Украиной, по его словам, такое финансирование направляется на поставку необходимого оборудования - такого, как противотанковые и антиснайперские системы. США будут продолжать консультации с Украиной относительно того, каковы ее законные оборонные нужды и что могут предоставить США.

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"Мы также открыты для военной торговли, когда Украина закупает военное оборудование в Соединенных Штатах, и это нормальный курс развития оборонных возможностей", - отметил американский дипломат.

По его словам, в случае с Украиной это особенно важно, поскольку она подвергается нападениям каждый день. "Страна остро нуждается в укреплении собственных оборонных возможностей, чтобы предотвратить любую дальнейшую потерю территории вдоль линии разграничения и создать условия, при которых мирные переговоры будут возможны", - добавил Волкер.

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