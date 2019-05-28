Стена школы обвалилась на Львовщине, травмировались 2 человека

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Обвал произошел в общеобразовательной школе I-III ступеней в селе Новины Яворивского района. Мужчина и женщина, пострадавшие в результате обвала, разбирали или монтировали стену, рассказал Туровцев.

На место происшествия выехали спасатели, им пришлось доставать пострадавших из-под завалов. Пятидесятилетнего мужчину и сорокатрехлетнюю женщину доставили в Яворивскую больницу с травмами различной степени тяжести.

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