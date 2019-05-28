Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне я буду работать в Администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - сообщил он.

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Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в топ-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы АП руководителя "Офиса эффективного регулирования", юриста, адвоката и представителя партии "Сила людей" Алексея Гончарука.

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