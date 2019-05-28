Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко подчеркнул: "Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.
Никакая конфиденциальная информация на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online.
Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой.
Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами".