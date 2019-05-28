Партия "Слуга народа" не возьмет Саакашвили в список, - Разумков

Об этом лидер политсилы Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательств он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - пояснил Разумков.

Он отметил, что такие вопросы четко прописаны в законодательстве: "А прием или неприем того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами в том числе".

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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Саакашвили собирается вернуться в Киев завтра, 29 мая.