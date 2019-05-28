Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ

Об этом говорится в специальном докладе Парламентской ассамблеи совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме этого, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей, а также на нарушения в ходе судебного разбирательства.

В организации подчеркивают, что исполнители преступления вряд ли могли убить Немцова без прямых указаний или одобрения со стороны властей. Ответственность за "провал расследования" и "отсутствие доверия к делу" автор доклада ПАСЕ возлагает на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

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"В задачу Парламентской ассамблеи Совета Европы не входит расследование и определение, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства и не соответствует имеющимся уликам по многим фундаментальным вопросам", - указано в докладе.

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Оппозиционер Борис Немцов был убит у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчики преступления не установлены.